民家の敷地内で車を物色していた80歳の男が、住民に見つかり、逃げようとした際、住民を殴って暴行を加えたとして、事後強盗未遂の疑いで逮捕されました。事後強盗未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、東筑摩郡山形村に住む80歳の無職の男です。警察によりますと男は、17日午後7時すぎ、村内の住宅敷地内で、停まっていた車を物色していたところ、住民の男性に見つかりました。男性が男を取り押さえた際、逃げようとして、男性を殴