【アンカレジ（米アラスカ州）＝淵上隆悠】ウクライナ情勢を巡り、米国のトランプ大統領がロシアのプーチン大統領との会談後、ロシア寄りの姿勢を強めている。１８日にホワイトハウスで行うウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領との会談では、ロシア側の主張を受け入れるよう迫る可能性がある。トランプ氏は１６日未明、米露首脳会談が行われた米アラスカ州からホワイトハウスに戻ると、１８日にゼレンスキー氏の訪