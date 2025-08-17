MOONSTARの人気シリーズ「810s（エイトテンス）」から、2025年秋冬の新作が8月21日に発売されます。今季は新モデル「VECLE（ヴィークル）」の登場に加え、ローファータイプの「PROO（プルー）」とモックタイプ「CAMPI（キャンピー）」には新色が仲間入り。リハビリシーン由来の快適性やプロユースの機能性を、日常のスタイリングに溶け込むデザインへと落とし込んだラインナップ