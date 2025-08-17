ＳＯＭＰＯＷＥリーグ第２節、日テレ東京Ｖがノジマステラ神奈川相模原戦（１７日、東京・味の素フィールド西が丘）に５―０で完勝した。シーズン開幕戦となる１０日のアウェーのＩＮＡＣ神戸戦は０―２で敗北を喫したが、ホーム初戦で快勝した。０―０で迎えた後半１５分にＭＦ北村菜々美のミドルシュートで先制すると、６分間で３得点をマーク。その後も順調に追加点を重ねてゲームを締めくくった。三菱重工浦和から新加