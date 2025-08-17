「広島２−７ヤクルト」（１７日、マツダスタジアム）広島が大敗し、最下位・ヤクルトにカード負け越しとなった。打線は１１安打を放ちながら２得点。４番・末包と５番・坂倉が好機で４度凡退した。新井監督は「そういう悔しさってずっと覚えておかないといけない。（鈴木）誠也のなにが優れているかって、そういうところ優れているから」と鈴木誠也を引き合いに奮起を促した。以下、新井監督の主な一問一答。−先発・遠藤