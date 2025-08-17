17日朝、三重県度会町の川で、魚を捕っていた84歳の男性が溺れ、死亡しました。 警察などによりますと、17日午前8時半すぎ、度会町脇出の一ノ瀬川で、「男性が溺れて意識と呼吸がない」と知人男性から消防に通報がありました。 溺れたのは伊勢市の84歳の男性で、およそ2メートル下の水中に沈んでいたところを知人に引き上げられ、病院に運ばれましたが、およそ7時間後に死亡が確認されました。 死因は水死でし