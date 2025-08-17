【MLB】ドジャース6−0パドレス（8月16日・日本時間8月17日）【映像】大谷、危険球をギリギリで避ける超絶美技8月16日（日本時間8月17日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対サンディエゴ・パドレスの一戦で、ドジャース・大谷翔平の目の前を危険球が通過した。2回裏・ドジャースの攻撃、1死走者なしの場面で打席に立った1番・大谷は、真ん中から内寄りのゾーンにかけて縦の軸に多彩な変化球を投じるパドレス