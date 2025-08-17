今月14日、6・7月のクラブW杯で優勝を果たしたチェルシーが優勝賞金の一部を急逝した元ポルトガル代表FWディオゴ・ジョタと弟アンドレ・シルヴァの家族に寄付することを決定したことが分かった。イギリスメディアの『アスレティック』によれば、7月13日にパリ・サンジェルマンを3-0で破ってクラブW杯を制したチェルシーは選手に支払われた賞金の一部を、ジョタの家族への寄付に充てる予定とのこと。優勝賞金は全体で推定1億1460万