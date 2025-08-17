DFBポカール1回戦が17日に行われ、エンガース（ドイツ5部）とフランクフルトが対戦した。通算5度のDFBポカール優勝を経験しているフランクフルトは、フライブルクから加入したMF堂安律が先発出場し、新天地での公式戦デビューを果たした。試合は、フランクフルトが立ち上がりからゴールに迫っていく。堂安は右サイドにポジションを取り、ドリブルやクロスでチャンスを演出しながら、自らシュートを試みて得点を狙う。スコ