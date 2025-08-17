チャンピオンシップ第2節が17日に行われ、イプスウィッチとサウサンプトンが対戦した。前節、ホームでレクサム相手に終盤の2発で劇的な勝利を収めたサウサンプトンは、昨シーズンともにプレミアリーグを辛酸を舐めたイプスウィッチとの対戦に。日本代表DF菅原由勢とMF松木玖生はベンチスタートとなった。1−1で迎えた69分、松木はジェイ・ロビンソンに代わりに途中出場を果たし、サウサンプトンでのリーグ戦デビューを飾る。