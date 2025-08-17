ボートレース住之江の「大阪ダービー第４２回摂河泉競走」は１７日、予選最終日の４日目が行われた。田中信一郎（５２＝大阪）は前検から「回ってからがイマイチ」と景気のいいコメントは出ず、開幕してからもターン直後に競り負けるレースが続き「出足がないわ」と思案顔が続いた。潮目が変わったのは３日目後半だ。「ニードル調整を変えたら、押しがきた。これならレースに参加できる」と気配は一変。「本体が底上げできた