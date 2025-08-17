フィリピンの首都・マニラで15日、日本人の男性2人が、2人組の男に所持品を奪われ、拳銃で撃たれて死亡しました。付近の防犯カメラが、逃走する2人組の姿をとらえていました。現場近くの防犯カメラの映像には…白いタクシーが繁華街に止まり、人が降りてきます。次の瞬間、人が倒れたように見え、周りの人々が逃げ出しました。さらに、バイクに乗った2人組が走り去る様子がとらえられています。地元メディアによりますと、フィリピ