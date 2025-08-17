【ベルリン＝工藤彩香】ドイツ政府は１７日、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領の１８日の米ワシントン訪問にメルツ独首相も同行し、トランプ米大統領との会談に同席すると発表した。英国のスターマー首相、フランスのマクロン大統領も、会談に参加する意向を示した。このほか、フィンランドのアレクサンデル・ストゥッブ大統領、欧州連合（ＥＵ）のウルズラ・フォンデアライエン欧州委員長、北大西洋条約機構（