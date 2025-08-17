寝る前に塗るだけで、乾燥や肌あれ、美白*¹をケアできる「乾燥さん 薬用ナイトケアパック」が2025年10月7日に発売されます。オイル成分配合のラップバームクリームが、寝ている間の肌を優しく包み込み、翌朝しっとりうるおい肌に。ブルーライトによる乾燥ダメージにも対応し、肌トラブルを防ぎながら手軽にスペシャルケアが叶う医薬部外品。70g・税込1,760円です。 寝ている間に美白*¹＆肌あれ