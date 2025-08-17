クライナ情勢を巡り、石破首相は17日、フランス・イギリス・ドイツなど「有志連合」による首脳会合にオンラインで参加した。ウクライナを支援するヨーロッパ主体の有志諸国によるオンライン首脳会合が日本時間の17日夜に開催。政府関係者によると、石破首相は午後10時過ぎから約40分間にわたり、会合に出席した。ウクライナ情勢を巡っては、アメリカで18日にトランプ大統領とゼレンスキー大統領が会談が予定されていて、会合では、