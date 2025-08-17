8月17日（日）九州アジアリーグ試合結果火の国サラマンダーズ5対2大分B-リングス第15回戦リブワーク藤崎台球場大 ０１１００｜２火 ２０３００｜５大分：●猿渡ー本田火の国：吉村、北村、○山田ー有田※五回降雨コールドゲーム昨日と同様熊本県リブワーク藤崎台球場にて、火の国サラマンダーズ 対 大分B-リングスの試合が行われた。先制したのは火の国。1回の裏、薗がライトへのヒットを放つ。続く小林はサードゴ