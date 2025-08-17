◆第１０４回ジャックルマロワ賞・仏Ｇ１（８月１７日、ドーヴィル競馬場・直線芝１６００メートル、稍重）＝ＪＲＡ海外馬券発売対象レース欧州のマイル路線の最高峰Ｇ１は１０頭立て（ロザリオンは出走取り消し）で行われ、日本から参戦のアスコリピチェーノ（牝４歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父ダイワメジャー）は６着、ゴートゥファースト（牡５歳、栗東・新谷功一厩舎、父ルーラーシップ）は５着で、ともに着外。日本調教馬で１