女優の加藤ローサ（４０）が１７日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）に出演。サッカー元日本代表の松井大輔氏（４４）と離婚していたことを明かした。２００４年、結婚情報誌「ゼクシィ」のＣＭで人気になった加藤。１１年、２６歳の時に松井氏と結婚。海外チームでのプレーを続けた松井氏とともに欧州を転々とする日々を送ってきた。同年、フランスで第１子となる男児を出産。ブルガリア、ポーラン