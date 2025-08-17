銃社会であるアメリカでは銃撃による殺傷が深刻な公衆衛生上の課題となっており、毎年数万人が殺人や自殺、偶発的な事故、銃乱射事件などによって命を落としています。新たな研究では、銃による暴力が身近にあった人はうつ病や自殺のリスクが高いことが明らかとなりました。Frequency, recency, and variety of gun violence exposure: Implications for mental health and suicide among US adults - ScienceDirecthttps://www.sc