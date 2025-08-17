◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島２―７ヤクルト（１７日・マツダスタジアム）広島は、最下位・ヤクルトに完敗で再び借金１０となった。遠藤が４回途中６失点。先発投手の乱調もあったが、打線は初回無死満塁の絶好機で４番・末包の併殺打の間に１点を奪っただけ。５点ビハインドの７回は１死満塁から末包、坂倉が凡退。４位から変動はないものの、３位・ＤｅＮＡに今季最大タイの４ゲーム差に広がった。試合後、新井監督の口調が熱