◆パ・リーグ日本ハム７―５ソフトバンク（１７日・楽天モバイル）日本ハムは序盤から打線が得点を重ねると、先発した伊藤大海投手が７回４安打２失点、８奪三振の好投で両リーグ単独トップの１２勝目を挙げた。それでも、終盤に追い上げられた展開に新庄剛志監督は「去年はまだよかったけど、その前の前の年か…。ほぼほぼ逆転されて、サヨナラ負けで終わってたけど、去年ぐらいから少しずつ逆転されないイメージができて、