◇パ・リーグ日本ハム7―5楽天（2025年8月17日楽天モバイル）13日のロッテ戦でプロ初安打初打点をマークした日本ハム・有薗が、今度は自身初の1試合3安打だ。3―0の3回1死三塁で「浮いた球をしっかり捉えることができた」と左前適時打。その後は5、7回に右前打を放って猛打賞をマークした。2軍ではイースタン・リーグトップの16本塁打をマークしている将来の大砲候補。次はプロ1号アーチが待ち遠しい。