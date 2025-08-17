◇パ・リーグ日本ハム7―5楽天（2025年8月17日楽天モバイル）日本ハムの守護神・柳川が、昨季を上回る自己最多の9セーブ目を挙げた。7回まで7―0と一方的にリードしていた展開から、2点差にまで詰め寄られた9回にマウンドへ。嫌な流れを引きずることなく、最速158キロの直球を軸に打者3人で片付け「ストライク先行でいけたので良かった」と振り返った。九州国際大付（福岡）から21年育成ドラフト3位で入団。昨年5月