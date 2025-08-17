【新華社ウルムチ8月17日】中国新疆ウイグル自治区を通る阿禾公路（道路）一帯ではこのところ、夜になると満天の星が照らす。阿禾公路は、アルタイ市の拉斯特（ラスト）郷とブルチン県の禾木喀納斯（クムカナス）モンゴル族郷を結び、ゴビ（乾燥地帯）や峡谷、石林など、多様な景観に出会うことができる。（記者/宿伝義）