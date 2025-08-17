女優の加藤ローサ(40)が17日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演。サッカー元日本代表MFの松井大輔氏（44)と離婚したことを公表した。加藤は番組の冒頭で「実は今は籍を抜いていて。新しい私たちの形で生活は続けつつ、ちょっと夫婦という形を変えて」と、松井氏と離婚したことを公表した。離婚時期は「ちょっと前」と明かした。2人は2011年に結婚。同年、フランスで第1子男児、14年に第2子