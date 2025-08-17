【ワシントン共同】ルビオ米国務長官は17日、ABCテレビの番組で、ロシアとウクライナの停戦を巡り「双方が妥協しなければ和平合意は実現しない」と述べ、領土を巡ってそれぞれが譲歩する必要があるとの考えを示唆した。