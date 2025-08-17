全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は１７日、柔道が岡山県で行われ、新たに競泳と飛び込みが広島県で、水球が山口県で始まった。群馬県勢は、水球で前橋商が初戦を突破した。◇開始早々に先制点を許した直後、右腕を振り抜いて同点弾を決め、チームを勢いづけた。「開幕戦だったこともあり、自分が１点目を決めたかった」と苦笑いした。兄の影響で小学１年の時に水球を始めた。めきめきと頭角を現し、昨年には