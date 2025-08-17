イーロン・マスクが「AppleはGrokやXがApp Storeのランキングでトップにならないよう操作している」と主張し訴訟をチラつかせる、OpenAIのサム・アルトマンCEOが反論＆Appleも公式声明を発表＆Grokもマスク氏劣勢を主張