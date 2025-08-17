製品マーケティングエンジニアとしてIntelに10年勤めた元従業員が、Microsoftに転職するにあたり、雇用時の契約に違反して企業秘密を含むファイル4000件を持ち出していたとして罪に問われていた件で、連邦地方裁判所は元従業員に対し3万4472ドル(約506万円)の罰金と、2年の保護観察を言い渡しました。Ex-Intel engineer gets probation for trade secrets theft | kgw.comhttps://www.kgw.com/article/news/crime/former-intel-eng