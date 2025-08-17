◇セ・リーグヤクルト7―2広島（2025年8月17日マツダ）ヤクルトは先発全員の15安打と打線が爆発。2カード連続で2勝1敗の勝ち越しを決めた。1点を追う3回に2点を奪って逆転。続く4回には2点を追加して4―1とし、さらに1死一、二塁で主砲・村上が左中間に7号3ランを叩き込んだ。2試合ぶりの一発。マウンドに上がったばかりの2番手・岡本が投じた初球の直球を打ち砕き「もう、初球からいくつもりで打った。しっかり捉える