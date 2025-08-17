お笑い芸人の有吉弘行（５１）が、１７日放送のＪＦＮ系ラジオ「有吉弘行のＳＵＮＤＡＹＮＩＧＨＴＤＲＥＡＭＥＲ」に出演。１５日に引退を発表したプロ野球・中日の中田翔内野手に言及した。中田が３６歳ということについて「早いよね〜山本昌みたいな人いないの！？工藤公康とか」と、かつての大ベテラン選手の名を上げ「３６歳で引退ってすごいよね。我々のお笑いの世界で３６歳なんて『まだ新人です！賞レース準決