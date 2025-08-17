全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は１７日、柔道が岡山県で行われ、新たに競泳と飛び込みが広島県で、水球が山口県で始まった。三重県勢は、女子高飛び込みで鈴鹿の伊坂奏音選手が５位に入った。◇連覇を目指しながら５位に終わった。「調子は悪くなかったが、勝つためにミスをしたくないという思いから消極的な演技をしてしまった」と悔しさをにじませた。３年連続の総体出場。得意の高飛び込みでは、１年で