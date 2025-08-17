◆イースタン・リーグ巨人４―２西武（１７日・Ｇタウン）巨人の浅野翔吾外野手が、２軍合流後初長打となる適時二塁打を放った。「２番・中堅」で先発出場。両軍無得点の５回２死一、三塁の第３打席で青山が低めに投じた１３４キロの変化球を左手１本ですくうように左翼線に運んだ。３回２死二、三塁の好機では見逃し三振を喫しており「何とか打ちたかったです。抜けてくれてよかったです」と振り返った。今季は６月５日の