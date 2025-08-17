放送日時： 2025年8月17日（日）22:00ゲスト：加藤ローサ私の中の、もうひとりのワタシ。：よくやったワタシ。ゲストは2004年に結婚情報誌『ゼクシィ』のCMで一躍注目を集め、女優・モデル・バラエティー番組と幅広く活躍されてきた加藤ローサさん。松井大輔さんも証言！番組で初公表となった「家族の新しいカタチ」加藤ローサさんの今伝えたかったことを語ってくださいました。さらに海外での初めての出産、子育て、ママ友に救