オープニングトーク今週は3回に2回ある気を抜いた状態でスタートしたおかしば。岡田師匠の第一声は「いや、始まってんのよ！」でした。ブースの外にいるので詳細は分かりませんが、しばんちゃんが「人生ラクしたい」というテーマのトークをギリギリまでしていたみたいです。オープニングトークはまずベテラン２人の「長時間収録番組の話」しばんちゃんはあす「12時間収録の麻雀番