【J1第26節】(JFEス)岡山 2-1(前半1-0)柏<得点者>[岡]岩渕弘人(4分)、ルカオ(90分)[柏]仲間隼斗(90分+5)<警告>[柏]垣田裕暉(28分)観衆:15,421人主審:上原直人└岡山、岩渕2戦連発&屈強ルカオ弾で3か月ぶりホーム白星!! 柏は後半猛攻も首位浮上ならず