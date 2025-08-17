[8.17 J1第26節 岡山 2-1 柏 JFEス]J1リーグは17日、第26節を行い、柏レイソルがファジアーノ岡山に1-2で敗れた。柏は勝てば単独首位浮上のチャンスだったが、前々節・鹿島戦(●2-3)に続く2試合ぶりの黒星で痛い足踏み。対する岡山は5月18日の第18節・新潟戦(◯2-1)以来3か月ぶりとなるホームゲームでの白星を掴んだ。当初は午後6時キックオフの予定だったが、雷雨の影響で午後7時30分キックオフに後ろ倒しされた一戦。順位の