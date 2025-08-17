【J2第26節】(駅スタ)鳥栖 1-2(前半1-1)長崎<得点者>[鳥]山田寛人(45分+4)[長]マテウス・ジェズス2(15分、83分)<警告>[鳥]木本恭生(49分)観衆:17,548人主審:今村義朗└長崎が鳥栖との上位対決を制して3位浮上! マテウス・ジェズスが左足と頭で圧巻2発