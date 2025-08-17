【J2第26節】(ニンスタ)愛媛 0-3(前半0-1)大宮<得点者>[大]泉柊椰(20分)、カプリーニ(70分)、津久井匠海(85分)<警告>[大]小島幹敏(90分+1)観衆:4,167人主審:岡部拓人└大宮が3発完封で上位再浮上へ! 最下位・愛媛は今季ワーストの5連敗