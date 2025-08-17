[8.17 J2第26節 愛媛 0-3 大宮 ニンスタ]J2リーグは17日に第26節を行った。愛媛FCとRB大宮アルディージャの対戦は、大宮が3-0で勝利。7位から暫定4位に浮上する価値ある勝ち点3を手にした。序盤のピンチをしのいだ大宮は前半20分に先制する。左サイドでパスを受けたMF泉柊椰がそのまま前進。カットインから相手選手をかわし、PA手前から右足を一閃する。ゴール右隅に突き刺し、先制ゴールを挙げた。その後も大宮はチャンスを