【J2第26節】(JITス)甲府 2-0(前半0-0)大分<得点者>[甲]鳥海芳樹(47分)、三平和司(84分)<警告>[甲]エドゥアルド・マンシャ(72分)[大]有馬幸太郎(90分)観衆:7,694人主審:野堀桂佑