女優の加藤ローサ(40)が17日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演。海外での壮絶な出産を振り返った。加藤は番組冒頭でサッカー元日本代表MFの松井大輔氏（44)と離婚したことを公表。「実は今は籍を抜いていて。新しい私たちの形で生活は続けつつ、ちょっと夫婦という形を変えて」と明かした。加藤は2011年に松井氏と結婚。同年、フランスで第1子男児を出産。14年に第2子男児を出産した。