モーニング娘｡’25やアンジュルムらハロー！プロジェクトに所属する7グループとハロプロ研修生が総出演するコンサート『ハロ！コン 2025』が16日、千葉・LaLa arena TOKYO-BAYで開催。ハロプロ研修生から2人の昇格が発表されました。『ハロ！コン 2025』に出演したのは、モーニング娘｡’25・アンジュルム・Juice=Juice・つばきファクトリー・BEYOOOOONDS・OCHA NORMA・ロージークロニクルの7グループ65人と、ハロプロ研修生16人の