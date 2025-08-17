女優の加藤ローサ（４０）が、１７日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」に出演し、サッカー元日本代表ＭＦの松井大輔氏（４４）と離婚していたことを公表した。加藤は番組冒頭、「先に言った方がいいかなと思って、あれなんですけど…」と切り出し、「実は今は籍を抜いていて、新しい私たちの形で、一緒に生活は続けつつ、ちょっと夫婦っていう形を変えて」と説明。ＭＣの山崎育三郎が「もう離婚されてる形で…」と応じる