¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØ¡¦£Ç£±¡×¡Ê£±£·Æü¡¢È¡´Û¡Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿»ûºê¹ÀÊ¿¡Ê£³£±¡Ë¡áÊ¡°æ¡¦£±£±£·´ü¡¦£Ó£±¡á¤¬Æ±¸©¤ÎÀèÇÚ¡¦ÏÆËÜÍºÂÀ¡ÊÊ¡°æ¡Ë¤ÎÀè¹Ô¤Ë¾è¤ê¡¢ºÇ½ª¥Ð¥Ã¥¯¤«¤éÈÖ¼ê¤Þ¤¯¤ê¤ò·è¤á¤Æ£Ç£±½éÍ¥¾¡¡£Í¥¾¡¾Þ¶â£¶£µ£°£°Ëü±ß¡ÊÉû¾Þ´Þ¤à¡Ë¤È£Ë£Å£É£Ò£É£Î¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£µ¡Ê£±£²·î£³£°Æü¡¦Ê¿ÄÍ¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡££²Ãå¤Ï¸ÅÀ­Í¥ºî¡ÊÂçºå¡Ë¡¢£³Ãå¤ËÆî½¤Æó¡ÊÂçºå¡Ë¤¬Æþ¤ê¡¢¶áµ¦Àª¤Ç³ÎÄêÈÄ¤òÆÈÀê¤·¤¿¡£¶áµ¦¥é¥¤¥ó¤ò°ú¤ÃÄ¥¤êÂ³¤±¤Æ