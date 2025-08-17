１７日、３位決定戦で演技する半井重幸（右）。（成都＝新華社記者／李嘉南）【新華社成都8月17日】ワールドゲームズ成都大会は17日、ブレイキン男子の3位決定戦が行われ、日本の半井重幸がチームメイトの大能寛飛を下し、3位となった。１７日、３位決定戦で演技する大能寛飛。（成都＝新華社記者／李嘉南）１７日、３位決定戦で演技する半井重幸。（成都＝新華社記者／李嘉南）１７日、３位決定戦で演技する大能寛飛。（成都＝