今回、Ray WEB編集部は上司について読者に話を聞いて漫画にしてみました。ミスをしてしまう主人公・さゆでしたが、緒方先輩がやさしくフォローしてくれました。急遽、主人公は呑み会に誘われ行くことになります。するとお酒を入れた上司が「最近の若者はさぁ」と語り出しました。会社のみんなは困った表情を浮かべています。このあと主人公たちはどうなるのでしょうか！？原案：Ray WEB編集部作画：miyukaライター Ray WEB編集部あ