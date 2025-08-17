17日、ボリビア・ラパスの投票所で投票する女性（共同）【ラパス共同】南米ボリビアで17日、左派アルセ大統領の任期満了に伴う大統領選の投票が行われた。即日開票され、日本時間18日中に大勢判明の見通し。対米関係強化を訴え世論調査で先行する右派2人が決選投票に進めば、約20年続く左派政権の交代が決定。対米協調路線へと転換することになる。事前の調査では中道右派の実業家サムエル・ドリアメディナ氏（66）が支持率21.