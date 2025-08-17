札幌市中央区の市道で2025年8月17日、タクシーと軽トラックが衝突する事故があり、近くを歩いていた女性が巻き込まれました。女性は意識不明の状態で病院に搬送されました。事故があったのは、札幌市中央区南7条西6丁目の市道が交わる交差点です。17日午後8時10分ごろ、目撃者から「車と車の事故で、歩行者が巻き込まれている」と警察に通報がありました。警察によりますと、タクシーと軽トラックが交差点内で衝突した