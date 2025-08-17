◆ドイツ・ポカール杯▽１回戦フランクフルト５―０エンガース（１７日）フランクフルトのＭＦ堂安律が新天地デビューを果たし、早速ゴールを決めた。＊＊＊フライブルクからステップアップを果たし、フランクフルトの一員となった堂安が、初陣で結果を残した。１―０で迎えた前半４５分、味方が左サイドから中央に切り込むのを確認すると、右サイドから絶妙なタイミングで相手ＤＦラインの背後へ。届いたボールを