◆女子サッカー◇ＳＯＭＰＯ・ＷＥリーグ第２節日テレ東京Ｖ５―０ノジマ相模原（１７日・味の素フィールド西が丘）２４―２５年のＷＥリーグ女王・日テレ東京Ｖが、ノジマ相模原に５―０で快勝し、ホーム開幕戦で今季初勝利を挙げた。開幕戦は敵地でＩＮＡＣ神戸に０―１で敗戦。ホームで必勝を期した一戦は、立ち上がりから試合を優位に進め、前半はシュートを９本を放ち、被シュートは０本に抑えるなど支配したが、０―０